Die digitale Anzeigetafel am Bahnhof in Lahr wurde am Wochenende von Unbekannten eingeschlagen. Die Schäden stellte eine Streife der Polizei Offenburg am Sonntagnachmittag fest. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (07 81) 9 19 00 zu melden.