Unbekannte besprühen Friedhofsmauer in Lahr-Dinglingen

Einen zehn Meter langen Schriftzug haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Grafitti-Farbe auf die Friedhofsmauer Lahr-Dinglingen gesprüht.

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag die Friedhofsmauer in der Bergstraße und Weinbergstraße in Lahr-Dinglingen besprüht. Die Polizei teilte mit, dass es sich um einen etwa zehn Meter langen Schriftzug handelt.

Der Schaden bewegt sich im vierstelligen Bereich

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (0 78 21) 27 70 zu melden.