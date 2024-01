Unbekannte brechen Spielautomaten in Gaststätte in Lahr auf

Unbekannte haben am Sonntag das Fenster zu einer Gaststätte aufgehebelt und zwei Spielautomaten aufgebrochen.

Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 4.30 Uhr und 10.30 Uhr in eine Gaststätte in der Straße Geroldsecker Vorstadt eingebrochen und haben dort zwei Spielautomaten aufgebrochen.

Der entstandene Sachschaden beträgt 15.000 Euro

Die Unbekannten haben ein Fenster aufgehebelt und sind so in den Gastraum gelangt, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Wie viel die Einbrecher geklaut haben, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer (0 78 21) 27 70 zu melden.