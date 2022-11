Zeugen gesucht

Unbekannte überfallen 54-Jährigen in Lahr und lassen ihn hilflos zurück

Drei unbekannte Männer haben am Samstag einen Mann in Lahr ausgeraubt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen die Auffälligkeiten in der Tiergartenstraße oder Dreyerspringstraße gemacht haben.