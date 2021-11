Unbekannte verwüsten Gelände der Landesgartenschau in Lahr

Unbekannte haben am Wochenende von Freitag auf Samstag auf dem Gelände der Landesgartenschau in Lahr gewütet und dabei große Schäden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, wurden über Nacht zwischen 17 und 9 Uhr am Römerhaus im Bürgerpark ein Dutzend Pultstelen an ihren Alustandrohren abgeknickt, Infokästen zerstört, Infotafeln herausgerissen und die darin aufbewahrten Flyer überall verteilt. Außerdem rissen die Randalierer eine Folie herunter, die an der Fassade des Römerhauses angebracht war.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0 78 21) 27 70 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr wenden.