Unbekannter beschädigt geparktes Auto und flüchtet in Lahr

Ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigte ein geparktes Auto am Dienstagmorgen zwischen 6.30 und 10 Uhr in der Schwitzbergstraße in Lahr. Die Polizei teilte mit, dass eine Anwohnerin einen Knall gehört hatte und beim Blick aus dem Fenster einen Lkw in die Schwitzbergstraße abbiegen sah. Als die Polizei später eintraf, entdeckten sie das beschädigte Auto. Die Schadenssumme beträgt laut Polizeimeldung etwa 3.000 Euro. Es sei noch unklar, ob der Lkw-Fahrer etwas mit den Schäden zu tun hat.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum mutmaßlichen Verursacher machen können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (0 78 21) 27 70 zu melden.