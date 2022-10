Unbekannter bricht in Restaurant in Lahr ein und stiehlt vierstellige Summe Bargeld

Ein Unbekannter ist zwischen dem letzten Freitag und Samstag in eine Gaststätte in Lahr eingebrochen. Er erbeutete eine hohe Summe Bargeld und Alkoholflaschen.

Ein Dieb hat sich zwischen dem vergangenen Freitag, 22.30 Uhr und letzten Samstag, 14 Uhr, in einem Restaurant in der Rainer-Haungs-Straße in Lahr zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilte, stahl der Täter Bargeld in vierstelliger Höhe und einige Alkoholflaschen.

Wer Hinweise zu dem Einbruch hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr in Verbindung zu setzen.