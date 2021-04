Weiße „MAN“ Zugmaschine gesucht

Unbekannter stiehlt in Lahr LKW-Auflieger mit Maschinenbauteilen

In Lahr hat ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag einen schwarzen LKW-Auflieger mit Maschinenbauteilen gestohlen. Anschließend fuhr er in Richtung Autobahn.