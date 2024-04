Unfallverursacher in Lahr entfernt sich nach Sachbeschädigung unerlaubt

Ein unbekannter Unfallverursacher hat am Dienstagnachmittag ein parkendes Auto beschädigt und sich danach unerlaubt entfernt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 17.39 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Offenburger Straße in Lahr gekommen.

Unfallverursacher beschädigte Auto wohl beim Ausparken

Wie die Polizei mitteilte, beschädigte ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Fahrer wohl beim Ausparken das parkende Auto einer 29-Jährigen.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.