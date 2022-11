Vorfahrt abgeschnitten: Kollision in Lahr fordert einen Verletzten und 25.000 Euro Schaden

Ein 57-Jähriger hatte am Dienstag in Lahr die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autofahrers missachtet. Bei der folgenden Kollision wurde ein Mann leicht verletzt.

Eine Kollision am Dienstagmittag bei Lahr-Hugsweier hatte einen Leichtverletzten und einen Sachschaden von etwa 25.000 Euro zur Folge.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 57-Jähriger kurz vor 13 Uhr auf dem Karl-Schweickhardt-Weg in Richtung B3 unterwegs. Als er allerdings an der Einmündung geradeaus in Richtung der K 5339 fahren wollte, stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammen.

Der 54-jährige Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Zudem waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.