Vorfahrt missachtet: Autofahrerin kollidiert mit Rollerfahrerin in Sulz

Eine 50-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in der Lahrer Straße in Sulz die Vorfahrt einer 22-jährigen Rollerfahrerin missachtet und dadurch eine Kollision verursacht, bei der die junge Frau leichte Verletzungen erlitt.

22-Jährige fiel zu Boden

Nach Angaben der Polizei missachtete die 50-Jährige beim Linksabbiegen den Vorrang der Zweiradlenkerin. Bei dem Zusammenstoß fiel die 22-Jährige zu Boden. Die Polizei kümmerte sich um die Unfallaufnahme. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.