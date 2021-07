Zeugen nach Unfallflucht in Lahr gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Dienstag einen Wagen und machte sich daraufhin davon.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, ist die Polizei nach einer Unfallflucht am Dienstagvormittag in der Dinglinger Hauptstraße in Lahr auf der Suche nach Zeugen.

Zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr soll ein unbekannter Autofahrer, einen auf dem oberen Parkplatz des Parktheaters/Stadtparks stehenden, grauen Skoda Octavia beschädigt haben und daraufhin vom Unfallort geflüchtet sein. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Wer das Geschehen beobachtet hat oder Hinweise zum gesuchten Verursacher geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07821/2770 beim Polizeirevier Lahr zu melden.