„Zu viel Kokain und Alkohol konsumiert“: Mann stellt sich in Lahr der Polizei

Ein Mann hatte sich am Donnerstag wegen Drogen- und Alkoholkonsums bei der Polizei Lahr eingefunden. Später griff er die Beamten an.

Ein 20-Jähriger ist am Donnerstagabend selbstständig auf dem Polizeirevier in Lahr erschienen und bat um Hilfe.

Wie die Beamten mitteilten, habe er laut eigenen Angaben zu viel Kokain und Alkohol konsumiert. Dies hätte ihn ihm negative Gedanken erzeugt.

Eine Streifenbesatzung fuhr den jungen Mann im Anschluss zum Ortenau Klinikum. Dort angekommen, schlug er einem Beamten ins Gesicht und an den Kopf.

Angreifer werden Handschellen angelegt

Die Polizei überwältigte ihn daraufhin, legte ihm Handschellen an und brachte ihn in eine Fachklinik. Dort griff der 20-Jährige erneut die Beamten und das Klinikpersonal an.

Gegen den jungen Mann wurden nun Ermittlungen eingeleitet.