Polizei warnt vor Lebensgefahr

Zugführer ruft in Lahr Polizei wegen Mann auf den Gleisen

Ein 21-Jähriger ist am Samstagnachmittag auf den Gleisen beim Bahnhof in Lahr unterwegs gewesen. Ein Zugführer verständigte die Polizei, weil der Mann sich in Lebensgefahr befand.