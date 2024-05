Zwei Personen in Lahr in ihrer Wohnung gestorben

Eine Zeugin hat am Dienstag einen Mann und eine verletzte Frau in ihrer Wohnung in Lahr gefunden. Später erlag auch die Frau ihren Verletzungen.

Eine Zeugin hat am Dienstag gegen 13.50 Uhr einen toten Mann und eine lebensgefährlich verletzte Frau in deren Wohnung in Lahr-Sulz aufgefunden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, erlag auch die Frau später ihren Verletzungen.

Todesursache ist noch unbekannt

Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Die Polizei untersucht zunächst die Todesursache.

Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen, neben den beiden gestorbenen Senioren, lagen am Dienstagabend zunächst nicht vor.