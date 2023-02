Wird das der große Wurf für Lahr? Der Ortenaukreis arbeitet weiter am Feinschliff seiner großen Klinikreform. Auf der Wunschliste: Ein Neubau auch für Lahr.

Neubau an der A5 als Option

Der Ortenaukreis verfolgt weiter seine Pläne zur Übernahme des Lahrer Herzzentrums vom privaten Betreiber Mediclin. Wie berichtet, erhofft man sich dadurch unter anderem eine Stärkung des Lahrer Klinikums und möglicherweise dessen Verlagerung an einen verkehrsgünstiger gelegenen Standort in der Nähe der Autobahn. Dies könnte Akut-Herzpatienten beispielsweise bei einem Infarkt die zeitraubende Fahrt durch das Lahrer Zentrum zum vergleichsweise abgelegenen Klinikum ersparen.

Landrat Frank Scherer (parteilos) und Christian Keller, Vorstandsvorsitzender des Ortenau Klinikums, haben den Verwaltungsrat des Klinikums, die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag und die Standortbürgermeister darüber informiert, dass die Gespräche mit dem Sozialministerium und Mediclin gut verlaufen. Darauf verweist der Kreis am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Kann das Ortenau Klinikum die Übernahme finanziell stemmen?

Eine Einigung über eine Übernahme des Mediclin Herzzentrums in Lahr und der Mediclin Klinik an der Lindenhöhe in Offenburg (Psychiatrie) durch das Ortenau Klinikum erscheint demnach möglich, wenn der Kaufpreis sich für das Ortenau Klinikum wirtschaftlich darstellen lässt.

Hierauf werden sich die Verhandlungen in den nächsten Wochen konzentrieren. Das Land nehme die laufenden Gespräche zwischen dem Ortenau Klinikum und Mediclin positiv zur Kenntnis und begleite die Überlegungen des Kreises zur krankenhausplanerischen Umstrukturierung, heißt es weiter.

Hierzu gehöre auch eine mögliche Verlagerung der Psychiatrie an der Offenburger Lindenhöhe nach Lahr sowie die Überlegungen des Kreises für einen Gesamtneubau zwischen der A5 und dem Lahrer Bahnhof. Alle Beteiligten sind sich einig, die Verhandlungen bis Ende März, Anfang April abschließen zu wollen, wie Landrat Frank Scherer bereits in einem Interview mit dieser Redaktion angekündigt hatte.

Spekulationen um Zukunft des Lahrer Klinikums

Um die Zukunft des Lahrer Klinikums hatte es zuletzt Irritationen gegeben, Lahrer Kommunalpolitiker befürchteten im vergangenen Jahr, der Kreis könne seine Pläne zur grundlegenden Sanierung – die weitgehend einem Neubau am vorhandenen Standort im Lahrer Zentrum entsprochen hätte – nicht mit dem nötigen Druck weiter verfolgen und seine Investitionen vielmehr auf die Standorte Offenburg und Achern konzentrieren. Einzelne Politiker hatten damals einen Planungsstopp für das Acherner Krankenhaus gefordert.

Inzwischen liegt auf der Hand, dass man beim Kreis gebremst hatte, um die „große Lösung“ mit dem Kauf des Herzzentrums nicht zu torpedieren.