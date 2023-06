Mehr als 4.500 Kinder werden zum Turnfest in Offenburg erwartet

Offenburg erwartet von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, 4.547 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen sechs und 14 Jahren zum Landeskinderturnfest. Sie stammen aus 160 Turn- und Sportvereinen und werden von alles in allem rund 1.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern betreut. 3.793 Kinder werden in insgesamt zehn Offenburger Schulen übernachten. An Showveranstaltungen in der Oberrheinhalle wirken rund 100 Akteure mit. Für Wettkämpfe und Wettbewerbe haben 848 Teams mit zusammen 4.131 Teilnehmern gemeldet. Der größte Part entfällt auf Kinder-Geräteturnen (1533 Teilnehmer), gefolgt von einer Erlebnisrallye (1.270), sowie einem Wahl-Wettkampf (897) Schüler-Gruppen-Meisterschaft und -Wettkampf (302) sowie Tanz (129). Der Turngau Breisgau stellt mit 1.022 Teilnehmern aus 29 Vereinen die größte Gruppe, gefolgt vom Ortenauer Turngau mit 751 Sportlerinnen und Sportlern aus 28 Vereinen. Teilnehmerstärkster Verein ist der TuS Bräunlingen (105) vor dem TuS Hügelsheim (97) sowie dem TV Oberachern (76). Der TuS Altenheim ist mit 73 Teilnehmern dabei, der TV Lahr mit 61. slr