Das hängt natürlich auch davon ab, wie die Perspektive für unsere Steuerzahler im Kreis aussieht. In vielen Gesprächen spüre ich hier immer mehr Verzweiflung und immer weniger Zuversicht bei den Unternehmen und ihren Beschäftigten. Das betrifft vor allem das Gastgewerbe, die Reisebranche und den weiten Bereich von Kunst, Kultur und Eventwirtschaft. Das geht viel tiefer als es auf den ersten Blick scheint – an diesen Unternehmen hängen ja auch viele Zulieferer. Allein vom Tourismus hängt im Ortenaukreis jeder siebte Arbeitsplatz ab, die Ängste sind enorm. Das Kurzarbeitergeld macht ja in der Regel nur rund 70 Prozent des normalen Nettoeinkommens aus und auch die für die Beschäftigten im Gastgewerbe ganz wichtigen Trinkgelder fallen völlig weg. Auch mit Blick auf die gesamte Wirtschaft mache ich mir Sorgen, wenn ich höre, dass sich jeder zehnte bis elfte Betrieb von Insolvenz bedroht fühlt. Man muss befürchten, dass es mittelfristig ganz schwierig wird.