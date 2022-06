Denn die Neuwindeckhalle war mit 500 Personen voll besetzt und Bürgermeister Oliver Rastetter zeigte sich sehr erfreut, dass so viele Bürger kamen und ihr Interesse an der Wahl am 10. Juli zeigten.

Dies zeigte sich auch daran, dass Bürger vom ersten Kandidaten an Fragen stellten und Markus Benkeser, Frank Tschany, Bettina Kist, Detlef Franz und Thomas Gerth gefordert waren, schnell und kompetent auf die gestellten Fragen zu antworten.

Angefragt wurden lokale Themen wie die Verbesserung der Infrastruktur, Bildung und Spielplätze, auch Fragen nach Umweltschutz, Energie und Klimawandel wurden gestellt.

Wichtig war, dass die Kandidatenkür in einer offeneren und sachlichen Atmosphäre stattfand, die Verwaltung das Ganze sehr gut vorbereitete und Bürgermeister Oliver Rastetter die Veranstaltung professionell leitete.