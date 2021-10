Beim Anfeuern des Kachelofens: Mann in Lauf verursacht Brand

Wie es am Donnerstagmittag zu einem Brand in der Oberen Lochwaldstraße in Lauf kommen konnte, beschäftigt derzeit die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Bewohner des Hauses kurz nach 12.30 Uhr ein Feuer in seinem Kachelofen entfacht, gibt die Polizei bekannt.

Aus noch ungeklärten Gründen griff dieses in der Folge auf einen Holzstapel über, der neben dem Ofen gelagert wurde. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, Verletzte gab es keine. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.