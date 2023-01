Auf einen herzlichen Empfang folgt ein schwungvoller musikalischer Auftakt: Zum Neujahrsempfang der Gemeinde Lauf versammelten sich Repräsentanten aus Politik, Kirche und Gesellschaft, Gewerbetreibende, ehrenamtlich Aktive, Neubürger und andere Interessierte in der Neuwindeckhalle. Die neue Bürgermeisterin Bettina Kist drückte dem Abend erstmals ihren Stempel auf.

„Die Verantwortung ist groß, die Erwartungen auch“, sagte sie nach knapp 100 Tagen im Amt. Das Dorf mit seinen 4.000 Einwohnern sei vielfältig und wolle unterschiedlich verstanden werden.

Sie betonte das Verbindende und rief die Bürger auf, sich einzumischen und mitzumachen. Dabei sollte aber niemand das große Ganze aus dem Blick verlieren: „In einer Gemeinde voller Einzelinteressen gilt es auch, nach rechts und links, nach oben und unten und manchmal auch diagonal zu schauen.“

Der Bürgermeisterwechsel im Jahr 2022 sei mit Umständen und Anstrengungen für die Gemeindeverwaltung verbunden gewesen. Die Ziele eines neuen Bürgermeisters könnten durchaus von den bisherigen Zielen abweichen, so Bettina Kist. Doch darin lägen auch Chancen. Im Vereinsleben habe sie eine „sagenhafte Aufbruchstimmung“ festgestellt.

Open-Air-Musiktheater auf Burg Neuwindeck im Mai

Für Mai kündigte Bettina Kist ein Open-Air-Musiktheater auf Burg Neuwindeck an, an dem Laufer Bürger in einem Projektchor, als Statisten oder Helfer mitwirken können. „Carmen Fantasy“ mit Gesang, Tanz, Schauspiel und moderner Musik wird von der Künstlergruppe Calestec inszeniert und von den Laufer Opernsängern Joanna Choi und Niclas Oettermann geleitet.

Am 19. April soll es den ersten von der Bürgermeisterin neu eingeführten Ehrungsabend der Gemeinde geben. Am 7. Mai findet in Lauf ein Landeswandertag statt und am 17. September feiert die Laufer Feuerwehr ihr 100-jähriges Bestehen.

Mit dem feierlichen und spritzigen Concerto d’Amore, Hits von Michael Jackson und dem als Polka arrangierten Schneewalzer und „Hoch Badner Land“ unterhielten die Harmonikafreunde Lauf unter der Leitung von Michael van Boxel die Gäste des Neujahrsempfangs. Gemeindereferentin Simone Sattler rief dazu auf, zum Kommenden Ja zu sagen, auch wenn vieles Sorgen bereite.