Fünf Kandidaten wollen am 10. Juli Bürgermeister der Gemeinde Lauf werden. Vorher hat die Redaktion sie noch zu aktuellen lokalen Themen befragt. Heute: Nahversorgung und Nahverkehr.

Wahl am 10. Juli

Bevor am Sonntag die Wahl zum Bürgermeister von Lauf ansteht, fragt die Redaktion die fünf Kandidaten zu Themen, die die Menschen im Ort gerade mit am meisten bewegen: Die Nahversorgung nimmt im ländlichen Raum immer weiter ab, auch um die Mobilität für Menschen ohne Auto ist es oft nicht allzu gut bestellt.

Für Lauf heißt das: ein Supermarkt und zwei Bäckereien, kein Rufauto mehr, und über die Busverbindungen klagt unter anderem auch die Jugend.

Wie wollen die Bewerber diese Bereiche des täglichen Lebens verbessern?

Thomas Gerth: „Alle Beteiligten müssen hier an einen Tisch“

„Lauf ist in vielerlei Hinsicht ein starker Standort“, sagt Thomas Gerth. „Die Daseinsvorsorge sowie die Nahversorgung möchte ich sicherstellen und stärken. Bei Bedarf möchte ich frühzeitig bei der Suche von Nachfolgeregelungen unterstützen. Mit einer intelligenten Mischung aus verschiedenen Verkehrsmitteln möchte ich den ÖPNV stärken“, sagt Thomas Gerth.

„Alle Beteiligten müssen hier an einem Tisch zusammenkommen und das ,Laufer Modell’ erarbeiten. Das Rufauto ,Laura’ möchte ich mit einem neuen Betreiber wieder reaktivieren.“

Bettina Kist: „Den ÖPNV zu verbessern, ist für mich die vordringlichste Aufgabe.“

„Die Nahversorgung muss durch vorausschauende Planung gesichert werden“, sagt Bettina Kist. „Sobald die Gemeinde das Signal erhält, dass ein Betrieb schließt, muss sie vermitteln, mit der Bereitstellung eines Gebäudes sowie der Kontaktaufnahme mit möglichen Pächtern aktiv werden. Ein Metzgereiwagen wäre wünschenswert“, sagt Bettina Kist.

„Beim Rufauto würde ich gerne eine Neuauflage mit anderen Bedingungen starten. Den ÖPNV zu verbessern, ist für mich die vordringlichste Aufgabe. Hier gilt es, mit konkreten Forderungen an den Landkreis heranzutreten.“

Frank Schany: „Die Busverbindung muss besser werden“

„Die Busverbindung muss wieder besser werden“, sagt Frank Tschany. „Das ist hundertprozentig sicher. Ich verspreche, dass bei einem Wahlsieg das Rufauto innerhalb einer Woche wieder fahren und die Busverbindung wieder funktionieren würde.“

Markus Benkeser: „Ziel 1 ist es, wieder einen Metzger für Lauf zu gewinnen“

„Landesweit haben es Einzelhändler und Gastwirte auf dem Land immer schwerer. Nicht nur in Lauf“, sagt Markus Benkeser. „Ich würde mich diesem Schicksal nicht ergeben, sondern Hand in Hand mit dem Gewerbeverbund und weiteren Akteuren gegen den unseligen Trend stemmen“, sagt Markus Benkeneser.

„Den örtlichen Geschäftsleuten will ich ein kooperativer Partner sein, der unternehmerische Initiativen beflügelt und Wege ebnet, anstatt sie bürokratisch auszubremsen. Ziel 1 ist es, wieder einen Metzger für Lauf zu gewinnen. Auch in puncto ÖPNV ist mehr für Lauf drin – Not macht bekanntlich erfinderisch!“

Detlef Franz: „Das Ruf-Auto darf keine Eintagsfliege gewesen sein“

„Vor Ort einzukaufen ist vielen Laufern wichtig (auch, um die Läden zu halten)“, sagt Detlef Franz. „Die Jugendlichen fragen einen zusätzlichen Verkaufsautomaten nach Ladenschluss an. Das Ruf-Auto darf keine Eintagsfliege gewesen sein, dafür braucht es langen Atem. Also wieder einführen“, sagt Detlef Franz.

„Die bestehenden Busverbindungen machen Lauf zu einer Insel. Das muss deutlich besser ausgebaut werden. Selbst die bestehenden Linien sollen unpünktlich und teilweise trotz Fahrgästen am Wartehäuschen vorbeifahren, da die Fahrerinnen und Fahrer die Strecke nicht kennen: Nachhaken, was da los ist.“