Der Ex-Bürgermeister von Lauf kommt ins Fernsehen

Ein Wiedersehen gibt es diesen Dienstag mit dem langjährigen Laufer Bürgermeister Oliver Rastetter. Vor wenigen Wochen wurde er nach 16 Jahren verabschiedet, weil er sich nicht um eine weitere Amtszeit beworben hatte.

In seinen letzten Tagen im Amt begleitete ihn ein Fernsehteam. Jetzt ist der 43-Jährige zu Gast bei „Kaffee oder Tee?“ und spielt eine der Hauptrollen in dem halbstündigen Fernsehfilm „Berufung? Deutschlands wichtigste Jobs: Bürgermeister:innen“ im SWR-Fernsehen.

„Ich bin ganz gespannt auf den Film und ein bisschen aufgeregt wegen des Live-Gesprächs am 8. November im Studio in Baden-Baden“, verrät der ehemalige Rathauschef.

Wir waren schon dreimal beim KSC, um uns ein Spiel anzuschauen und Currywurst mit Pommes zu essen. Das war früher gar nicht möglich. Oliver Rastetter, ehemaliger Bürgermeister von Lauf

Es sei ja erst ein paar Wochen her, als er die Verantwortung an seine Nachfolgerin Bettina Kist abgegeben habe. Deshalb fühle er sich noch wie im Urlaub. „Es geht mir gut“, ließ er kürzlich wissen.

Er genieße gemeinsame Aktivitäten mit seiner Frau und den beiden Töchtern: „Wir waren schon dreimal beim KSC, um uns ein Spiel anzuschauen und Currywurst mit Pommes zu essen. Das war früher gar nicht möglich.“

Gern erinnere er sich an die vier Tage im September, in denen ihn die Fernsehredakteurin Megan Ehrmann, ein Kameramann und ein Tontechniker der Bewegte Zeiten Filmproduktion GmbH aus Wiesbaden zu seinen letzten Terminen als Bürgermeister begleiteten.

Bei der Büroarbeit, in der Gemeinderatssitzung, bei der Übergabe eines neuen Radladers an den Bauhof und beim Einpacken seiner persönlichen Dinge im Rathaus wurde er gefilmt.

Emotionale Momente seien dabei gewesen, erzählt er. Aber auch ganz lockere, in denen er mit dem Team zu Mittag gegessen habe. Eine Stunde habe ein Interview im Bürgersaal gedauert, der dazu zu einem Studio umgebaut worden sei.

Die Fernseh-Doku ist ab dem 8. November abrufbar

In der Fernseh-Doku über Bürgermeister und Bürgermeisterinnen geht es um ihn als erfahrenen Rathauschef, der aus dem Amt geht und die Juristin und vierfache Mutter Janine Fischer, die in Bitburg neu ins Amt der Bürgermeisterin einsteigt.

Beantwortet werden Fragen wie: Ist dieser Beruf Berufung und was verlangt er den Menschen ab? Nach den Rathauschefs widmet sich die Serie auch anderen wichtigen Berufen, darunter Pflegerinnen, Feuerwehrleute, Sozialarbeiter, Lehrer und Sanitäter.

Bei jedem Berufsporträt geht es um einen „alten Hasen“ in dem jeweiligen Job und um einen jungen Mensch, der seine Tätigkeit neu aufnimmt.

Alle Folgen sind ab dem 8. November als Teil der Themenwoche „Wir gesucht – Was hält uns zusammen?“ in der ARD-Mediathek abrufbar.

Gleich im ersten Monat ohne sein Amt als Bürgermeister hat sich Oliver Rastetter beruflich neu aufgestellt. „Ich unterrichte, es ist mir nicht langweilig. Außerdem gründe ich gerade eine Firma mit zwei Partnern“, erzählt er.

Wahlkampfberatung im Speziellen und politische Kommunikation im Allgemeinen sollen die Themen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts sein, die er zusammen mit Carolin Schröer und Christian Pollack aus der Taufe hebe.

„Beide kommen aus dem südlichen Ortenaukreis. Wir sind uns bei einer Veranstaltung begegnet und ich bin glücklich über diesen Zufall“, sagt Oliver Rastetter.

Seine Lehrtätigkeit als Politologe beschränkt sich nicht auf die Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl. Dort stehe er bei zwei Seminaren mit einem Professor vor insgesamt 48 Studenten und es gehe um Katastrophenschutz und Terrorismus.

Er unterrichte auch an der Verwaltungsschule Baden-Württemberg in Karlsruhe angehende Verwaltungsfachleute in Staats- und Verfassungsrecht.

Außerdem verbinde er sich online zum Thema öffentliches Recht mit Studenten aus ganz Deutschland, die an der Internationalen Hochschule IU in Erfurt ein Fernstudium absolvieren.