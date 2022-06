Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Lauf: Schnelle Fragen an Bettina Kist

Fünf Bewerber wollen in Lauf Bürgermeister werden, aber wer sind die Kandidaten eigentlich persönlich? Um das herauszufinden, hat die Redaktion sich mit ihnen an ihren Lieblingsplätzen in Lauf getroffen und ihnen dort schnelle Fragen gestellt.

Bettina Kist ist 46 Jahre alt, lebt in Ottersweier-Haft, ist Finanzprüferin bei der Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg und tritt bei der Wahl am 10. Juli parteilos an.

Ein Lieblingsort in Lauf: Laufbachpfad und Lautenbächle

Vom Laufer Wasserkraftwerk geht es zu Fuß ein Stück auf dem schmalen Weg durch den Wald, dort steht ein Bänkchen direkt am plätschernden Bach, bevor der insgesamt fünf Kilometer lange Pfad bis in den Bereich Glashütte hinauf führt. Hier lässt es sich aushalten, gerade bei heißen Temperaturen. „Das ist ein absolutes Highlight in Lauf und Natur pur, also das, was die Gemeinde auch ausmacht“, findet Bettina Kist. Die Kandidatin ist ohnehin gern in der Natur unterwegs – die Hausbesuche vor der Wahl absolviert sie deshalb auch alle mit dem E-Bike. Mit dem Auto geht es vom Wasserkraftwerk weiter bergan bis in das Sträßchen „Unteres Lautenbächle“. „Hier wird hektarweise die Landschaft offen gehalten“, sagt Bettina Kist, durch Ziegen oder die Rinder, die gerade lieber hinter den Büschen am steilen Hang verschwinden. „Hier sind besonders viele Menschen mit der Landschaftspflege beschäftigt.“ Sie komme hier zwar nicht allzu oft her, habe sich den Fleck aber ausgesucht, weil sie hier mit ihren Hausbesuchen begonnen habe.

Mein Berufswunsch als Kind:

Einen Wunsch als Kind hatte Bettina Kist nicht, aber als Jugendliche: Damals habe sie in einem Büro arbeiten oder, nach einem Praktikum bei einem Bauzeichner, Architektin werden wollen.

Dieses Buch habe ich zuletzt gelesen:

„Laufer Begegnungen“ von Doris Hirsch: „Das ist eine Möglichkeit für mich, Lauf abgesehen von den Hausbesuchen näher kennenzulernen,“, sagt Kist, „in diesem Fall durch einen Blick in die Vergangenheit, denn das Buch ist schon rund zehn Jahre mit“.

Diese Berühmtheit würde ich gern treffen:

Angela Merkel: „Ich bewundere sie für ihre Schlichtheit.“

Das nehme ich mit ins Bürgermeisterbüro:

„Ein schönes gemaltes Bild für die Wand“, fällt Kist sofort ein. „Außerdem hätte ich am liebsten einen Schreibtisch aus Holz.“

Das mache ich nach dem Wahlsieg zuerst:

Am ersten Arbeitstag in Lauf würde Kist zunächst alle Mitarbeiter des Rathauses zusammentrommeln und sich allen vorstellen.

Diese drei Worte beschreiben mich:

Aktiv, kompetent, unabhängig. „Genau das ist auch mein Wahlslogan“, so Kist.

Meine drei wichtigsten Anliegen für Lauf?

Ein verschönerter Ortskern mit einem Konzept für eine „maßvolle Bebauung, die in die dörfliche Umgebung passt“, wie Kist betont, sei eines ihrer wichtigsten Anliegen. Auch einen verbesserten Bürgerservice und den „dringenden Ersatzbau“ für die Kinderkrippe sieht sie als besonders wichtig an.

Umzug für das Amt?