Wer zum Haus „Waldfrieden“ will, in dem Detlef Franz lebt, der darf den Abzweig auf den richtigen Feldweg nicht verpassen: Das Gebäude liegt gerade so auf der Gemarkung von Lauf, die nächsten Nachbarn sind ein gutes Stück entfernt. „Es war ein sogenanntes Gesindehaus, in dem in den 1960er Jahren die Mitarbeiter des Aspichhofs lebten“, weiß Franz. Insbesondere die Umgebung sei interessant: Eine etwas unebene, einst völlig zerklüftete Wiese erinnert zum Beispiel an den Kalkabbau in vergangenen Zeiten an dieser Stelle.