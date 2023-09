Hund beißt Achtjährige in Lauf ins Gesicht, Halter gehen einfach weiter

Ein Hund hat am Mittwochabend ein achtjähriges Mädchen in Lauf verletzt. Die beiden Hundehalter kümmerten sich nicht um das Kind, sondern gingen weiter.

Ein Hund hat am Mittwochabend ein achtjähriges Mädchen in der Lochfeldstraße in Lauf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kümmerten sich die beiden Hundehalter nicht um das verletzte Kind, sondern gingen weiter.

Die Achtjährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße entlang und blieb wegen eines offenen Schuhs stehen. Sie ging in die Hocke, um sich diesen zu binden. In dem Moment rannte ein Hund auf sie zu und biss ihr ins Gesicht. Trotz mehrfacher Aufforderung des Hundehalters ließ das Tier nicht von dem Mädchen ab.

Erst durch das Wegzerren am Halsband konnten die Halter das Tier von der Verletzten entfernen. Ohne sich um diese zu kümmern, gingen die zwei Hundehalter weiter. Eine Anwohnerin brachte das verletzte Mädchen anschließend zu ihren Eltern, die sie in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem gesuchten Hund soll es sich um einen Boxer mit schwarzen Pfoten und einem braun-weißen Fell handeln. Das Halsband sowie die verwendete Hundeleine sollen beide schwarz-rot gewesen sein.

Weitere Hinweise zur Identität der Hundebesitzer nehmen die Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Rufnummer (0 78 41) 7 06 60 entgegen.