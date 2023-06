Leicht verletzt: Seniorin übersieht Rollerfahrer in Lauf

Eine Autofahrerin hat am Montag die Vorfahrt eines Rollerfahrers missachtet. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Zu einem Unfall zwischen einer älteren Autofahrerin und einem Rollerfahrer ist es am Montagmittag vor dem Parkplatz eines Einzelhandel-Ladens in der Hauptstraße in Lauf gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, versuchte die Seniorin sich gegen 13 Uhr von dem Parkplatz in den Verkehr auf der Hauptstraße einzugliedern. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines Rollerfahrers. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Rollerfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mitfahrer auf dem Roller blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.