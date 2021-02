Öffnungszusage kam gerade rechtzeitig

„Lockdown-Hilfsaktion“ hat in Lauf 70.000 Primeln vor dem Komposthaufen gerettet

Tausende von Blumen umsonst gehegt und gepflegt, und das alles wegen des Lockdowns: So manchen Gärtnereien hat das in den vergangenen Wochen Kopfzerbrechen bereitet. In einem Fall gab es doch noch „Rettung“ für die Pflanzen.