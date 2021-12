Massiver Wasserrohrbruch sorgt in Lauf für Chaos, Ärger und hohe Kosten

In Lauf hat es am Sonntag einen „immensen“ Wasserrohrbruch gegeben - das meldet die Gemeinde selbst in einer Mitteilung. Die Reparatur der Leitung könnte noch lange dauern - und sehr teuer werden.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag stellte der Wassermeister demnach ein dramatisch schnelles Absinken des Füllstands im Wasserhochbehälter Schloßberg fest, welcher das gesamte Dorfgebiet versorgt.

Die fieberhafte Ursache nach dem Rohrbruch, bei dem über 20 Kubikmeter Wasser je Stunde verloren gingen, begann.

Am frühen Nachmittag konnte dann die ungefähre Lage des Rohrbruchs gefunden werden. Eine Baufirma legte den Leitungsabschnitt frei, dann wurde ein Provisorium erstellt. Somit war die Wasserversorgung der Gemeinde erstmal wieder sichergestellt.

Doch der eigentliche Rohrbruch war noch nicht gefunden. Die Leitung geht unter dem Laufbach hindurch von der Schulstraße in die Hauptstraße.

Mit schwerem Gerät rückte daher am Montagmorgen eine weitere Firma an, um die Leitung, die sich in einer Tiefe von mehr als vier Metern befindet, freizulegen. Dabei wurde festgestellt, dass sich der Rohrbruch unterhalb des Bachmauer befindet und nicht repariert werden kann. Daher muss das Provisorium nun in Betrieb bleiben, bis im kommenden Jahr die Leitung komplett neu trassiert werden kann. Im Haushalt 2022 werden hierfür etwa 100.000 Euro bereitgestellt.