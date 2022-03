„Speedmarathon“

Mit ruhiger Hand auf Raser-Jagd: Polizei sucht in Lauf mit Messpistole nach zu schnellen Fahrern

Bei einer europaweiten Tempo-Messaktion der Polizei haben sich die Verkehrsteilnehmer in Lauf geradezu vorbildlich an die Vorgaben gehalten. Aber auch bei Routinekontrollen gehen bei den Beamten mitunter alle Alarmglocken an.