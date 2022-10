Der wieder aufgelegte Almabtrieb der Ziegen der Laufer Ziegenfreunde war ein lustiges Spektakel. Und angeführt von Ziegenbock Elvis marschierten die Tiere in den gerichteten Winterstall.

Volksfeststimmung in Lauf – ein lustiges Spektakel war der wieder aufgelegte Almabtrieb der Ziegen der Laufer Ziegenfreunde. Und beim anschließenden Fest am Stall absolvierte die neu gekürte Bürgermeisterin Bettina Kist mit Bravour – bei tatkräftiger Unterstützung – ihren ersten Fassanstich.

„Ein bereicherndes Element“, freute sich Kist und wusste: „Für Lauf sind die Ziegenfreunde ein wahrer Segen, halten die 47 Ziegen doch rund 15 Hektar Landschaft vom Bewuchs frei, damit unser Lauf so ein Paradies bleibt wie es ist.“

Tipps von Karlsruherin an ihre Enkel: „Lauft nicht weg“

Los ging bereits um 10 Uhr morgens auf der Wiese am Hornenberg. Hier grasten rund 32 Ziegen festlich mit Blumenketten geschmückt, während gegenüber bereits der Bock Elvis ungeduldig auf seinen großen Auftritt als Anführer seiner Herde wartete.

Nach und nach kamen immer mehr Besucher, meist junge Familien mit kleinen Kindern, aber auch Senioren mit Wanderstöcken. Sie säumten die Straße in der Erwartung des großen Events.

„Wenn die Ziegen nachher auf euch zukommen und ihr Angst bekommt, lauft nicht weg“, gab Gabriele Wittmann aus Karlsruhe ihren Enkeln erste Verhaltenstipps. „Sondern legt der Ziege die Hand auf die Stirn, dann ist sie so irritiert, dass sie regungslos stehen bleibt, so hat es der Opa als Kind immer mit seinen Milchschafen gemacht.“

Bock Elvis trabt in Lauf vorneweg

Der sechsjährige Kris hingegen hat keine Angst vor den Ziegen. „Ich bin jetzt in der Schule, doch davor ich war im Naturkindergarten und da waren wir jede Woche bei den Ziegen“, erzählte er. „Die machen nichts, da läuft eine vor und alle anderen laufen der hinterher.“

So hatten es sich die Aktiven von den Ziegenfreunden auch vorgestellt. Schmissig in Hirtenmontur, mit Lederhosen und Hut sowie mit geschnitzten Stöcken, sogar mit fescher Ziegenkönigin Jule Doninger und Ziehharmonikermusiker Simon Zundel posierten sie noch voller Zuversicht und guter Laune am Weideneingang.

Heute können wir zum ersten Mal sagen, die Kinder waren braver als die Gastgeber. Kathrin, Mutter

Die ersten Meter liefen nach Drehbuch: Vorneweg trabte der Bock Elvis und hinterher rechts und links von den Aktiven in Zaum gehalten folgten ihm brav seine Damen. Hinterher schlossen sich die Besucher hinter dem Zug ins Dorf an.

Ziegenfreunde Lauf kommen ganz schön aus der Puste

Doch dann begann das Spektakel, denn wie sollte es anders sein, die Geißendamen zickten. Zuerst legten sie Tempo vor und überrannten ihren stolzen Bock. Dann büchsten sie erst links, dann rechts des Weges aus und drehten in Nachbargarten erst mal eine Ehrenrunde.

Hoch über der Straße posierten sie und naschten erstmal am Kirschbaum, bevor sie dann ihre Hüter mehrmals wie nach einstudierter Choreografie vorführten. Sehr zur Freude der Gäste, die ihre Freunde hatten und Mutter Kathrin meinte lachend: „Heute können wir zum ersten Mal sagen, die Kinder waren braver als die Gastgeber.“

Die Ziegenfreunde derweil kamen ganz schön aus der Puste und dann auch ganz schön ins Schwitzen, bis dann Roland Doninger das Kommando gab: „Jetzt packt jeder eine Ziege am Horn und führt sie zurück zur Straße.“ Und schon ließen sich die Ziegen ganz zahm von Elvis angeführt in den gerichteten Winterstall führen.

Im Winterstall angekommen, wurde weitergefeiert. Während die Kinder lieber Ziegen fütterten und streichelten oder sich vom Kindergartenteam mit Spielen und Schminken beschäftigt wurden, konnten sich die Erwachsenen davon überzeugen, wie gut Fleisch von der Ziege schmeckt.