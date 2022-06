Vierter Bewerber: Markus Benkeser will Bürgermeister in Lauf werden

Drei Männer und eine Frau: So sieht bisher das Bewerberfeld für die Bürgermeisterwahl in Lauf aus. Kandidat Markus Benkeser will vor allem das Klima im Ort verbessern.

Knapp zwei Wochen vor Ende der Bewerbungsfrist gewinnt die Bürgermeisterwahl in Lauf weiter an Schwung. Mit dem 44 Jahre alten Markus Benkeser hat am Mittwoch ein vierter Bewerber seine Unterlagen im Rathaus abgegeben.

Benkeser, der in Lauf wohnt, ist parteilos. Er werde allen Ratsfraktionen die Hand entgegenstrecken, betont er am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Damit stehen drei Männer und eine Frau zur Wahl.

Die Kandidatur ist keine wirkliche Überraschung – bereits Mitte Mai hatte der bei der Stadt Bühl angestellte Verwaltungsfachwirt sein Interesse bekundet. Er sei von zahlreichen Bürgern inzwischen aufgefordert worden, sich zu bewerben, schreibt er weiter, die Entscheidung sei ihm also leicht gefallen.

Bürgermeisterwahl in Lauf: Nachfolger für Oliver Rastetter gesucht

Für die Wahl am 10. Juli hatten sich zuvor bereits der in Achern wohnende Laufer Hauptamtsleiter Thomas Gerth, die in Ottersweier-Haft lebende Verwaltungswirtin Bettina Kist und der aus Bühl stammende Zeitungszusteller Frank Tschany beworben.

Sie alle bewerben sich um die Nachfolge von Oliver Rastetter (CDU), der angekündigt hatte, nicht wieder zur Wahl anzutreten. Die Bewerbungsfrist endet am 13. Juni. In seiner Pressemitteilung zur Kandidatur setzt er sich kritisch mit dem politischen und zwischenmenschlichen Klima in Lauf auseinander.

„Als Bürgermeister will ich darauf hinarbeiten, dass in Lauf wieder stärker an einem Strang gezogen wird“, kündigt er an. Nach seinem Empfinden habe der Zusammenhalt in der Gemeinde „in letzter Zeit stark gelitten“. Diesen unseligen Trend wolle er stoppen und umkehren. Stärker als bisher wolle er deshalb die Menschen einbinden in die grundlegenden Entscheidungsprozesse.

Den Auftakt dazu will er bereits in den kommenden Tagen machen: „Einen Vorgeschmack davon, wie wichtig mir wirkliche Bürgerbeteiligung wäre, liefert meine kleine Meinungsumfrage, mit der ich in den Wahlkampf starte“, kündigt Benkeser an. Dazu werde er Faltkarten im Ort verteilen, über die eine Beteiligung an der Umfrage ebenso möglich sei wie über seinen Internetauftritt unter www.markus-benkeser.de.

Benkeser war Personalratsvorsitzender im Bühler Rathaus

Benkeser verweist weiter auf seine Berufserfahrung, unter anderem 21 Jahre in leitenden Positionen in wechselnden Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge, wie er schreibt. Sechs Jahre lang habe er sich als Personalratsvorsitzender um das Betriebsklima im Bühler Rathaus gekümmert.

Inzwischen verantworte er als Leiter unterschiedlicher städtischer Abteilungen unter anderem den Aufbau eines Klimaschutzkonzepts, das kommunale Energiemanagement und den Breitbandausbau über Baden.net, an dem insgesamt neun mittelbadische Gebietskörperschaften beteiligt seien.

Hier gehe es um eine Investitionssumme von 50 Millionen Euro und die Versorgung von rund 60.000 Haushalten und Unternehmen. Zudem sei er als Geschäftsführer der Bühler Sportstätten GmbH zuständig für das Schwarzwaldbad und etliche Sporthallen auf Bühler Gemarkung. Markus Benkeser ist 44 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Lauf.