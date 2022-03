Hauptamtsleiter Thomas Gerth will in Lauf Bürgermeister werden

Thomas Gerth will Bürgermeister von Lauf werden: Der 37-Jährige ist seit neun Jahren Hauptamtsleiter in der Gemeinde und hat am Freitag als erster Bewerber seine Kandidatur angekündigt. Amtsinhaber Oliver Rastetter (CDU) will nach zwei Amtszeiten in Lauf nicht erneut antreten.

„Bürgermeister in Lauf zu werden, ist für mich ein Herzensanliegen“, so Gerth in einer Pressemitteilung. Er habe schon immer den Wunsch gehabt, Bürgermeister zu werden, sagt der gebürtige Acherner. „Dass sich nun in Lauf die Möglichkeit ergibt, freut mich umso mehr.“

Als Hauptamtsleiter habe er die Gemeinde in den vergangenen Jahren gut kennengelernt und fühle sich dort wohl. „Hier möchte ich gemeinsam mit Bürgern die gute Arbeit der vergangenen Jahre fortführen, die Zukunft der Gemeinde gestalten und Lauf weiterentwickeln.“

Bürgermeister in Lauf zu werden, ist für mich ein Herzensanliegen. Thomas Gerth, Hauptamtsleiter

Gerth war zuvor im Ordnungsamt der Stadt Achern und als Sachgebietsleiter des Ordnungs- und Standesamts sowie als stellvertretender Hauptamtsleiter der Stadt Oppenau tätig.

Zudem sei er seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Achern aktiv – diese Arbeit habe ihm gelehrt, schnell unter Druck Entscheidungen zu treffen, beschreibt er weiter. „Es ist mir wichtig, Menschen zu unterstützen und zu helfen, wenn diese es benötigen.“

Bürgermeister-Wahl ist in Lauf am 10. Juli

Gewählt wird in Lauf am Sonntag, 10. Juli, die Bewerbungsfrist endet am Montag, 13. Juni, um 18 Uhr.

Auch wenn es bis dahin noch einige Monate dauert, habe er mit der Bekanntgabe seiner Entscheidung, bei der Wahl antreten zu wollen, nicht länger warten wollen, sagt der zweifache Familienvater: „Ich möchte, dass auch meine Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, die Mitglieder des Gemeinderats und die Bürgerinnen und Bürger wissen, woran sie sind.“ Die kommenden Wochen werde er nutzen, um seine Bewerbung und den Auftritt für die Zeit bis zur Wahl vorzubereiten.

Die Amtszeit von Bürgermeister Oliver Rastetter endet am 30. September. Er hatte im Januar bekannt gegeben, nicht erneut antreten zu wollen.