Meiste Todesopfer in Baden-Württemberg

Die Impfkampagne läuft an, es gibt Schutzausrüstung und bald auch Corona-Schnelltests. Ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie – und nach einer denkwürdigen Pressekonferenz in drangvoller Enge im Offenburger Landratsamt – gibt es wieder eine Perspektive.

Lockerungen statt Lockdown war am Dienstag die Botschaft von Landrat Frank Scherer, als er eine Zwischenbilanz vorstellte. „Die jetzigen Schritte sind richtig, aber es müssen weitere folgen“, so der Chef der Kreisverwaltung, der nicht nur wegen des bei ihr angesiedelten Gesundheitsamts in den vergangenen zwölf Monaten eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Pandemie zugefallen war.

Deutlich wird aber auch: Für eine Entwarnung ist es noch viel zu früh.