Löscharbeiten dauern weiter an: Wohnung in Mahlberg brennt

Zu einem Brand ist es am Donnerstag in einer Einliegerwohnung in Mahlberg gekommen. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.

Am Donnerstag

Eine Einliegerwohnung in der Brunnenstraße in Mahlberg hat am Donnerstagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt.

Das Feuer sei laut aktuellen Informationen von der Küche ausgegangen. Die Rettungskräfte wurden kurz nach 15 Uhr über den Brand informiert.

Feuer breitete sich auf Gebäude aus

Alle Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Da sich das Feuer allerdings auf das Gebäude ausgebreitet hatte, musste der Strom für die Löscharbeiten der Feuerwehr abgeschaltet werden.

Was genau den Brand ausgelöst habe, sei bislang noch unbekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Die Löschmaßnahmen dauern noch an.