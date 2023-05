Mann beleidigt, bedroht und schlägt Reisenden in Oberkirch

Ein Reisender wird von einem 58-Jährigen am Bahnhof in Oberkirch beleidigt, bedroht und mit einem Gürtel geschlagen.

Ein 58-jähriger Mann hat am Montagnachmittag am Bahnhof in Oberkirch einen Reisenden beleidigt, bedroht und geschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Mann einen männlichen Reisenden verbal und schlug diesem mit einem Gürtel in das Gesicht. Der Reisende erlitt dadurch eine kleine Wunde unter dem Auge.

Anschließend stiegen alle Beteiligten in den Zug in Richtung Offenburg. Am Bahnhof in Offenburg nahm eine Streife der Bundespolizei den Mann in Empfang. Der bereits polizeibekannte Angreifer muss nun mit mehreren Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung rechnen.