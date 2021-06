Teure Putzaktion mit Flammgerät

Mann fackelt im Ortenaukreis versehentlich eigenen Carport mitsamt Auto ab

Das war wohl so nicht gedacht: In Friesenheim im Ortenaukreis wollte ein Mann lästiges Unkraut mit einem Flammgerät entfernen. Am Ende brannten Carport, Auto und Hecke ab.