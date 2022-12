Mann stirbt bei Forstarbeiten im Ortenaukreis

Der 53-Jährige war am Montag seit den frühen Morgenstunden in einem Wald bei Wolfach unterwegs, um Sturmholz aufzuarbeiten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Angehörige machten sich abends auf die Suche nach ihm und fanden ihn leblos im Wald. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.