Bei einem Streit zwischen zwei Männern in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Zell am Harmersbach ist einer der Kontrahenten an einen Fenstersims gestoßen und hat das Bewusstsein verloren.

Nach einem Streit in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Zell am Harmersbach ermittelt die Polizei nun gegen einen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei teilte mit, dass zwei Männer nach einem Konzert in der Fabrikstraße gegen 2 Uhr am Morgen in Streit gerieten.

Der 44-Jährige, gegen den die Polizei nun ermittelt, schubste sein 33-jähriges Gegenüber so, dass dessen Kopf gegen einen Fenstersims stieß. Der Gestürzte blieb daraufhin bewusstlos liegen, während der Angreifer die Flucht ergriff.

Zeugen leisteten Erste Hilfe

Einige Personen, die bei dem Streit zugegen waren, leisteten anschließend Erste Hilfe. Später holte ein Krankenwagen den Verletzten ab und brachte ihn in eine Klinik.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere, wenn sie Fotos oder Videos von dem Vorfall gemacht haben, sich unter (0 78 35) 54 74 90 zu melden.