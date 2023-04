Messe Offenburg lockt mit einer Tattoo & Art Show

Rund 200 internationale Tätowierer zeigen bei der Tattoo & Art Show in Offenburg ihr Können. Sie messen sich bei einem Wettbewerb in verschiedenen Kategorien. Was ist geboten.

Die Tattoo & Art Show findet nach der corona-bedingten Pause am 20. und 21. Mai wieder bei der Messe Offenburg-Ortenau statt. Unter dem Motto „Vita in arte aeterna“ (Leben mit der ewigen Kunst) zeigen knapp 200 internationale Tätowierer ihr Können.

„Wir freuen uns sehr die fünfte Tattoo & Art Show dieses Jahr erstmals in der neu erbauten Edeka-Arena durchführen zu können,“ berichtet Projektleiterin Kerstin Molnár. Die Besucher können sich bei der Veranstaltung von der Qualität der Tätowierer überzeugen, denn sie schauen den Künstlern live zu, wie sie kunstvolle Motive auf die Haut zaubern.

Der BMX-Athlet Chris Böhm tritt auf

Kleinere Tattoos können direkt am Stand angefertigt werden. Wer selbst an einem neuen Tattoo interessiert ist, sollte dafür im Voraus mit dem jeweiligen Künstler über die Social-Media-Kanäle der Veranstaltung auf Instagram und Facebook einen Termin vereinbaren, teilen die Veranstalter mit.

Den Besuchern wird darüber hinaus ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Showelementen geboten. Unter anderem verzaubert Pole-Tänzerin Julia Wahl mit Akrobatik in der Luft. Chris Böhm, der erfolgreichste BMX-Athlet im deutschsprachigen Gebiet, wirbelt mit seinem Rad von Rekord zu Rekord.

Ein Hypnosekünstler unterhält die Besucher

Der Flatland-Spezialist ist mehrfacher Meister, zweifacher Guinness-Weltrekordhalter und erhielt darüber hinaus bereits unzählige Auszeichnungen für sein Können mit dem BMX-Bike. Auch Christo wird mit seiner humorvollen Art das Publikum mit seinen Darbietungen unterhalten. Er ist der jüngste und bekannteste Hypnosekünstler Deutschlands.

An beiden Tagen messen sich die Künstler beim Tattoo-Contest. Sie können sich für drei Kategorien anmelden. Bedingung ist, dass das Tattoo während der Veranstaltung erstellt wird. Best of Black & Grey ist die Kategorie für Tattoos in Schwarz, Grau und Weiß. Best Color darf farbenreich sein. Und Best Individual erlaubt auch einen Stilmix.

Teilnahme am Contest ist anonym

Die jeweiligen Gewinner nehmen automatisch am Best of Day teil. Der Sieger davon ist wiederum in der Wertung des Best of Show, der am Sonntag gekürt wird. Jeder Künstler kann nur ein Tattoo pro Kategorie und Tag eintragen. Die Teilnahme am Contest erfolgt anonym, also ohne Nennung von Künstler- oder Studioname. Die Präsentation der Sieger erfolgt am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17.30 Uhr.

Die Messe ist Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf unter www.tattoo-and-art.de erhältlich. Der Zugang zur Messe erfolgt über den Eingang der Edeka-Arena.