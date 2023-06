Mit Flasche beworfenes Kind aus Gutach gesucht

Ein Pkw-Fahrer hat am Dienstagnachmittag in Gutach ein Kind leicht verletzt, als er eine Flasche aus seinem Wagen geworfen hatte. Das geschädigte Kind wird nun gesucht.

Ein 21-jähriger hat am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße in Gutach eine PET-Flasche aus seinem Fahrzeug geworfen und dadurch ein Kind verletzt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Verdächtige später durch eine Polizeikontrolle ermittelt werden.

Gegen 15 Uhr warf der mutmaßliche Täter eine Getränkeflasche aus seinem fahrenden Wagen. Diese traf ein bislang unbekanntes Kind im geschätzten Alter von 13 bis 14 Jahren. Durch Zeugen konnte der Verdächtige doch noch ermittelt werden. Nun bitten die Ermittler, das geschädigte Kind oder dessen Eltern sich zu melden.

Geschädigte gesucht: (07 83 2) 97 59 20