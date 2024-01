Qualität ist entscheidend, weil guter Schlaf lebenswichtig ist

Wir haben in unserem Haus in Achern ein eigenes Matratzenstudio eingerichtet. Hier können Sie in entspannender Atmosphäre die unterschiedlichen Matratzentypen und Härtegrade probeliegen. Eine Matratze sollte immer liegend getestet werden. Gute Matratzen haben einen Mehrzonenaufbau. Der Schulter- oder Beckenbereich muss ganz anders abgestützt werden als zum Beispiel die Beine oder der Kopf, denn Sie wollen ja Ihre Wirbelsäule im Schlaf optimal entlasten. Die Wirbelsäule sollte gerade liegen, also muss der Körper in den verschiedenen Zonen unterschiedlich tief in die Matratze einsinken können. Entscheidend dafür ist auch der Härtegrad, der sich nach Ihrem Körpergewicht richtet. Natürlich können Sie bei uns auch verschiedene Schlafsysteme ausprobieren.