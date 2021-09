Motorradfahrer bei Unfall in Kippenheim schwer verletzt

Weil eine 71-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung nicht auf die Vorfahrt achtete, stieß sie mit dem Mann zusammen. Trotz Vollbremsung in letzter Sekunde konnte dieser den Aufprall nicht verhindern.

Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin hat am Montagnachmittag in Kippenheim einen Unfall verursacht und einen 50-jährigen Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin auf dem Selzenweg unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Freiherr-von-Grechtler-Straße den Motorradfahrer übersah, der Vorfahrt hatte.

Obwohl dieser sofort bremste, konnte er dem Fahrzeug der Seniorin nicht mehr ausweichen und kollidierte mit ihr. Der Mann wurde dabei auf die Straße geschleudert und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine nahegelegene Klinik.

Die 71-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden, die Feuerwehr Kippenheim sicherte währenddessen die Unfallstelle ab. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro.