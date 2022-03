In einem offenen Brief hat sich das Netzwerk „Medizinisches Personal Ortenau“ an Landrat Frank Scherer gewendet und ihn gebeten, seinen Spielraum zu nutzen, um die einrichtungsbezogene Impfpflicht für medizinisches Personal abzuwenden. Andernfalls werde das Netzwerk, das nach eigenen Angaben 600 Mitglieder stark sei, am 16. März symbolisch Berufsurkunden vor dem Landratsamt zu Grabe tragen.

Landrat Scherer habe in einem Schreiben an das Netzwerk darauf verwiesen, dass die Kreisverwaltung nur die ausführende Behörde für das Bundesgesetz sei, das Kreisgesundheitsamt aber die Ermessensspielräume bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nutzen werde.

Die Netzwerk-Mitglieder bringen im Brief an den Landrat ihre Sorge zum Ausdruck, dass diese Spielräume aber zu gering seien, um Ungeimpfte in den Pflegeberufen zu halten und deshalb ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems abzusehen sei. Eine Alternativimpfung mit dem Totimpfstoff Novavax erklärt das Netzwerk zu einer „Mogelpackung“.

Außerdem wolle man sich auf „Ermessensspielräume“ der Gesundheitsämter nicht verlassen müssen. „Während sich ein Land nach dem anderen von der Impfpflicht verabschiedet, hält Deutschland und insbesondere Baden-Württemberg krampfhaft daran fest, als wisse man alles besser.“ Deshalb würden die Proteste weiter gehen, bis diese unsägliche „berufsbezogene Impfpflicht“ vom Tisch sei.

Andere Landräte und Leiter von Gesundheitsämtern der Bundesrepublik hätten sich schon klarer positioniert als der Landrat des Ortenaukreises. Das Netzwerk erklärt daher: „Es erfordert Verantwortungsbewusstsein und Courage, sich schützend vor die Menschen zu stellen, die einem anvertraut wurden und sich nicht hinter den Verordnungen und Gesetzen zu verstecken.“

Abschließend verweist der offene Brief des Netzwerks auf verschiedene Grundgesetzartikel, die seiner Meinung nach in der Abwägung gegen eine Impfpflicht sprechen.

Landrat: Kreis hat ausreichend Impfangebote

Inzwischen hat der Landrat geantwortet. Ein Austausch auf fachlicher Ebene werde innerhalb der geplanten Veranstaltung nicht möglich sein, weswegen weder er noch ein Vertreter der Kreisverwaltung daran teilnehmen werden.

Rechtsgrundlage für die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist Paragraf 20a des Infektionsschutzgesetzes. Dabei handelt es sich um ein Bundesgesetz, auf dessen Inhalte der Landrat keinen Einfluss nehmen könne und welches der Kreis vollziehen müssen und auch werde.

Die ungeimpften Personen könnten die in den Ortenauer Impfzentren ausreichend vorhandenen Impfmöglichkeiten nutzen. Bei Personen, die im Verwaltungsverfahren den Beginn einer Impfreihe nachweisen, wird das Gesundheitsamt zunächst von belastendenden Verfügungen absehen und den weiteren Verlauf abwarten.