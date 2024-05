Der Gewinner des Architektenwettbewerbs für den Klinikneubau des Ortenau Klinikums Lahr steht fest. Damit zeichnet sich nun auch die Gestaltung des dritten Klinikneubaus im Kreis ab. Der Kreis baut entgegen seinen ursprünglichen Planungen nach Achern und Offenburg auch in Lahr ein neues Krankenhaus. Es entsteht am Stadteingang von der Autobahn her kommend beim Stadtteil Langenwinkel.

Wettbewerbsgewinner ist ein Entwurf des Architekturbüros gmp international GmbH (gmp) aus Aachen. Den Zuschlag für die Gesamtplanungsleistungen des Neubaus einschließlich des gesamten Klinikareals erteilte der Verwaltungsrat des Ortenau Klinikums einstimmig.

Die Planungen von gmp überzeugten das Gremium vor allem aufgrund des eingereichten architektonischen Konzepts sowie des Campus- und Erschließungskonzepts für das gesamte Areal, so das Klinikum in einer Pressemitteilung.

Mit seiner Entscheidung folgte der Verwaltungsrat einer Empfehlung des eigens für den Wettbewerb gebildeten Bewertungsgremiums, dem die Mitglieder der Baukommission Lahr des Ortenau Klinikums, Vertreter der Stadt Lahr sowie weitere Bausachverständige angehörten. Am 15. Mai ist ab 19 Uhr eine öffentliche Bürgerinformations­veranstaltung in der Mehrzweckhalle im Lahrer Bürgerpark geplant, bei der die ausgewählten Planungen ausführlich vorgestellt werden.

Das Konzept von gmp für den neuen Gesundheitscampus sieht eine L-förmige Bebauungsstruktur vor, die sich in Richtung der Stadt Lahr und zur Bundesstraße hin öffnet. Das Klinikgebäude gliedert sich mit seinen Peripheriebauten durch seine in der Höhe gestaffelten zwei bis fünfgeschossigen Baukörper in die Umgebung ein. Die Fassade ist in Material und Farbgebung hell und einladend gestaltet.

Teilnahmewettbewerb im Dezember gestartet

Eine baumbestandene Promenade führt in einer Achse auf den Haupteingang des Krankenhauses zu und schafft einen attraktiven Eingangsbereich. Flankiert wird diese von einem Säulengang, welcher die verschiedenen Gebäude, die Bushaltestelle und Taxistände wettergeschützt miteinander verbindet.

Um hochwertige Entwürfe zur Auswahl zu erhalten, wurde im Dezember im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung ein sogenanntes Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gestartet.

Gefragt waren Planungen für den Neubau in Lahr, einschließlich einer Gesamt-Campus-Planung mit den ergänzenden Gebäuden wie Ärztehaus, Personalwohnheim, Krankenpflegeschule, Vorbehaltsfläche für eine Rettungswache sowie Vorbehaltsflächen für klein- und großflächige Erweiterungen des Klinikums.

Das Baugrundstück umfasst eine Fläche von rund 9,5 Hektar und liegt im Bereich südlich der Bundesstraße 415 und westlich des Friedhofs Langenwinkel. Der geplante Klinikneubau in Lahr hat rund 330 Betten.

Der Baubeginn wird voraussichtlich Anfang 2027 sein. Die Inbetriebnahme des Klinikums ist für Anfang 2032 vorgesehen.