Neue Rechtsform soll Ortenau Klinikum schlagkräftiger machen

Ein Ausschuss empfiehlt die Umwandlung des Ortenau Klinikums in eine Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts.

Das Ortenau Klinikum, ein Eigenbetrieb des Ortenaukreises, wird zum 1. Januar in eine Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts überführt. Hierzu fehlt nur noch die Zustimmung durch Finanzamt und Kreistag. Dessen Ausschuss für Gesundheit und Kliniken ist jedenfalls am Dienstag der Empfehlung der Kreisverwaltung mit großer Mehrheit gefolgt. Dass dies auch das Plenum tun wird, davon ist auszugehen.

2021 hat der Kreistag die Verwaltung beauftragt, die Strukturen zu erarbeiten. Der Klinikausschuss hat im vergangenen Mai den Entwurf für eine solche „gemeinnützige Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts“ beraten und die Verwaltung beauftragt, die Abstimmung mit Sozialministerium, Regierungspräsidium und Finanzamt vorzunehmen.

„Insgesamt sind daraus keine Themen hervorgegangen, die wesentlichen Einfluss auf die Umwandlung sowie die neue Struktur haben“, schreibt Julian Siefert in der Verwaltungsvorlage, lediglich seitens der Finanzbehörden stehe noch die Rückmeldung aus, man hoffe auf baldiges grünes Licht.

Das Thema hatte anfangs für einigen Wirbel gesorgt. Man wolle offenbar künftig lieber hinter verschlossenen Türen tagen, so einer der schärfsten Kritikpunkte. Zuletzt hatte sich die Aufregung gelegt. CDU-Sprecher Bruno Metz erinnerte daran, dass das Vorhaben mit Mehrheit verabschiedet worden sei, er fragte lediglich, ob die geplanten „mindestens“ vier Sitzungen des Verwaltungsrates pro Jahr ausreichend seien. Landrat Frank Scherer: Das beruhe auf Erfahrungswerten.

Edgar Gleiß (Freie Wähler) klipp und klar: „Die Kommunalanstalt ist der richtige Weg, um schneller zu Entscheidungen zu kommen.“ Man freue sich, dass das Personal übernommen und ihr Mitsprachrecht gestärkt werde: „Niemand wird sagen müssen: Wir erleiden Nachteile.“ Alfred Baum (Grüne) verhehlte nicht, dass in seiner Fraktion immer noch vereinzelt Skepsis herrsche.

Das Thema sei ausreichend diskutiert worden, meinte Jens-Uwe Folkens (SPD), also Zustimmung. Diese signalisierten auch AfD-Sprecher Günter Geng und Eberhard von Hodenberg (FDP): Die neue Rechtsform werde helfen, das Klinikum schlagkräftiger zu machen.

Kritik an der Sache und dem Vorgang

Einzig Jana Schwab (Linke Liste Ortenau; Lilo) kritisierte Sache und Vorgang aufs Heftigste: „Es schockt mich“, dass der Landrat und die Ratskollegen die neue Rechtsform durchsetzen wollen. Die einzig kritische Stimme im Klinikausschuss, die der Linken Liste, sei im neuen Verwaltungsrat ausgesperrt, das sei „undemokratisch“. Die Bevölkerung soll angesichts der geplanten nicht öffentlichen Sitzungen wohl nicht mehr erfahren, wie abgestimmt werde.

„Die Bedenken sind nicht begründet“, erwiderte Scherer gelassen. Dafür nahmen sich dann zwei CDU-Räte Schwab zur Brust. Die wahren Demokraten im Kreistag, so Thorsten Erny, seien jene, die sich stets für die Zukunft des Klinikums eingesetzt haben, das sei nicht die Linke Liste. Schwabs „Panikmache“ sei deplatziert.

Noch schärfer Klaus Muttach: Lilo habe mehrfach bewiesen, was Demokratie für sie wirklich bedeute: „Leute, die anderer Meinung sind, werden an den Pranger gestellt.“ Er verwies auf Flugblattaktionen gegen Kreisräte und Klinikverantwortliche, auch darauf, dass Nachbarn Flyer in den Briefkasten gesteckt wurden, mit Schlagworten wie: „Neben Ihnen wohnt ein Klinikschließer!“

Die LilO-Methoden erinnerten ihn an Stasi-Methoden in der ehemaligen DDR. Ihn interessiere brennend, wer derlei Aktionen bezahle. „Wir finanzieren uns aus Spenden“, beteuerte Schwab. Muttach forderte sie auf, „das Finanzgebaren offenzulegen“. Schwab versprach, Bescheid zu geben.

Aus dem Eigenbetrieb Ortenau-Klinikum wird eine gemeinnützige Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts. Organe sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden, kraft Amtes ist dies der Landrat, und 19 weiteren Mitgliedern, allesamt Kreisräte. Somit ist nicht mehr der Kreistag für das Ortenau Klinikum zuständig. Die Sitzungen sind in aller Regel nicht öffentlich. Der Vorstand besteht aus drei Personen, dem kaufmännischen, medizinischen und pflegerischen Vorstandsmitglied.