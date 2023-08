Unbekannte versuchen in ein Vereinshaus in Neuried einzubrechen

Die Polizei ist auf der Suche nach Augenzeugen. Ein Vereinsheim in Neuried stand Dienstag auf Mittwoch im Visier von Einbrechern.

Unbekannte hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Vereinsheim im Viehweiderweg in Neuried-Altenheim einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Täter gewaltsam auf das Gelände und in eine Lagerhalle zu gelangen. Offenbar wurden die Eindringlinge bei dem Überfall gestört und mussten ihr Vorhaben abbrechen.

Polizeiposten Neuried bittet um Hinweise

Wer Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neuried in Verbindung zu setzen.