15-Jähriger flüchtet in Oberkirch auf Roller vor der Polizei

Ein minderjähriger Rollerfahrer hat sich in der Nacht auf Montag in Oberkirch eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Diese endete nicht gut für ihn.

In der Nacht auf Montag ist ein 15 Jahre alter Rollerfahrer in Oberkirch vor der Polizei geflüchtet, um sich einer Kontrolle in der August-Koehler-Straße zu entziehen. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mit.

Demnach hatte der 15-Jährige aufgrund eines fehlenden Kennzeichens an seinem Roller gegen 0.45 Uhr die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt. Er flüchtete und raste dabei mehrere Minuten durch Oberkirch. Der Minderjährige ignorierte dabei sämtliche Aufforderungen der Polizei, anzuhalten.

Schließlich konnten die Beamten ihn stellen. Weil der Jugendliche nicht auf die Polizisten reagierte, zogen diese ihn von seinem Roller und nahmen ihn vorläufig fest.

Verfolgungsfahrt in Oberkirch: 15-Jähriger hat keinen Führerschein

Der Roller fiel dabei um und wurde leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Rollerfahrer wurde auf dem Polizeiposten Oberkirch in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Er hat weder einen gültigen Führerschein noch eine Zulassung für den Roller. Laut einem Sprecher der Polizei erwartet den 15-Jährigen jetzt eine Ermittlung wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Verbindung mit Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis.