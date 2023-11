39-Jährige schwer verletzt: Auto kollidiert in Oberkirch mit Fahrradfahrerin

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Oberkirch eine Pedelec-Fahrerin beim Abbiegen übersehen. Die Frau erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen.

Eine Pedelec-Fahrerin ist am vergangenen Mittwoch bei Oberkirch von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die 39-Jährige schwere Verletzungen.

Der verantwortliche Autofahrer befuhr gegen 15.40 Uhr die Lauterbacher Straße in Richtung Oberkirch. Beim Abbiegen nach links in den Strandbadweg übersah der 66-Jährige offensichtlich die auf dem Radweg parallel der Hauptstraße in Richtung Lauterbach fahrende Fahrradfahrerin.

Autofahrer sei von Sonnenlicht geblendet worden

Der Mann sei offenbar von der Sonne geblendet worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Bei der folgenden Kollision wurde die 39-Jährige schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Sowohl am Pedelec als auch am Auto entstand ein Gesamtschaden von knapp 3.500 Euro. Der Polizeiposten Oberkirch hat die Ermittlungen übernommen.