Am Dienstagmorgen ist eine 38-jährige Frau mit ihrem Auto aus einem Parkplatz gefahren. Dabei kollidierte sie mit einem 82-jährigen Fußgänger und verletzte ihn.

Eine 38-jährige Autofahrerin ist am Dienstag, gegen 10 Uhr beim Ausparken vor einem Sportgeschäft in Oberkirch gegen einen 82-jährigen Fußgänger mit Rollator gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde dabei verletzt und in eine Klinik gebracht.

Keine Sachschäden an dem Pkw

Die Autofahrerin ist aus einem Parkplatz gefahren, während der Fußgänger die Hauptstraße überquerte. Der Rollator des Mannes ist nicht mehr zu gebrauchen. An dem Pkw der Frau sind keine Schäden entstanden.